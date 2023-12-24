Русские поют-2

Повторю то, что я уже говорила в посте Русские поют!Когда я вижу, как поёт Южный Федеральный округ - Симферополь, Майкоп, Таганрог, Запорожье, Краснодар, Мариуполь, Элиста, Евпатория, Волгоград, Астрахань, Новороссийск, Севастополь, Донецк,Луганск, Ростов-на-Дону и т.