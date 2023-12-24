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Русские поют-2

Русские поют-2

  Повторю то,  что   я  уже   говорила  в  посте Русские поют!Когда  я  вижу,  как  поёт  Южный  Федеральный   округ -  Симферополь,  Майкоп,  Таганрог,  Запорожье,  Краснодар,  Мариуполь, Элиста, Евпатория, Волгоград,  Астрахань, Новороссийск, Севастополь, Донецк,Луганск, Ростов-на-Дону  и  т.

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