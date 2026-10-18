“Democrats are running surprisingly competitive races in traditionally Republican territory across the country this midterm election cycle, and it’s putting GOP winning streaks at risk that stretch as far back as the 1930s,” Axios reports.
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