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Президент ЮАР заявил об ультиматуме Путина из-за ордера МУС на арест

Президент ЮАР заявил об ультиматуме Путина из-за ордера МУС на арест

Предстоящий саммит БРИКС ставит ЮАР в затруднительное положение. Попытка перенести мероприятие в Китай или провести его в виртуальном формате провалилась из-за вето других стран, а Владимир Путин изъявил желание лично посетить встречу, несмотря на ордер на арест со стороны МУС.

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Комментарии
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А
Александр
Дело не в бесстрашии Путина, а в провале наших мидаков. Рисковать президентом и репутацией великой страны под гопот всякой швали - это перебор. И надо подумать, стоят ли юаровские фантики таких рисков.
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