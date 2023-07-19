Президент ЮАР заявил об ультиматуме Путина из-за ордера МУС на арест

Предстоящий саммит БРИКС ставит ЮАР в затруднительное положение. Попытка перенести мероприятие в Китай или провести его в виртуальном формате провалилась из-за вето других стран, а Владимир Путин изъявил желание лично посетить встречу, несмотря на ордер на арест со стороны МУС.