Соединенные Штаты Америки: Полиция Трентона, штат Нью-Джерси, объявила с 7 августа до дальнейшего уведомления комендантский час в центре города вдоль Ист-Стейт-стрит между улицами Западный канал и Саут-Брод-стрит, в целях борьбы с преступностью.
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