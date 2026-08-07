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Контрафронт

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Соединенные Штаты Америки: Полиция Трентона, штат Нью-Джерси, объявила с 7 августа до дальнейшего...

Соединенные Штаты Америки: Полиция Трентона, штат Нью-Джерси, объявила с 7 августа до дальнейшего уведомления комендантский час в центре города вдоль Ист-Стейт-стрит между улицами Западный канал и Саут-Брод-стрит, в целях борьбы с преступностью.

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