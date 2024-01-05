Минобороны: ВС РФ нанесли 41 групповой удар по объектам ВПК Украины за неделю

В пятницу, 5 января, состоялся брифинг Министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве перечислили успехи Вооруженных сил Российской Федерации при выполнении задач в рамках специальной военной операции на Украине за минувшую неделю.
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