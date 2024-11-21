Дипломаты ЕС назвали единственный повод для сотрудничества с Трампом

Высшие чиновники и дипломаты Евросоюза в настоящее время готовы сотрудничать с избранным президентом США Дональдом Трампом лишь по вопросу достижения мира и урегулированию конфликта на Украине, другие вопросы международной повестки потребуют дополнительного обсуждения после инаугурации Трампа.
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