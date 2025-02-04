Снова дожди и снег. Штормовая погода от Краснодара движется к Сочи

Теперь и на черноморских курортах ждут ливнейНачало февраля принесло непогоду в Краснодарский край. Штормовое предупреждение для Краснодара, объявленное спасателями на понедельник, 3 февраля, продлено как минимум до вторника, 4 февраля.
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