В библиотеке №30 в Дмитровском районе начала работу персональная выставка коллажей Юлии Архиповой — художницы, графика и иллюстратора, члена Союза художников России.
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