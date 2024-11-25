Алтай один из лучших в России и Сибири по здоровому образу жизни населения

За год жители края стали больше уделять внимание ЗОЖ Алтайский край находится на 37-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов по приверженности населения здоровому образу жизни, сообщает РИА Новости.