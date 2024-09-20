Лопес — Евлоеву: расслабься и смотри, как автобус уезжает без тебя

Бразильский боец UFC Диего Лопес прокомментировал бой с россиянином Мовсаром Евлоевым. «Я тебя был шанс несколько месяцев назад, когда я вызывал тебя! Теперь расслабься и смотри, как автобус уезжает без тебя», — написал Лопес в социальных сетях.