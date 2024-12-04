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Рютте призвал Запад продолжить вооружать Украину, отложив любые мирные переговоры с Россией

Рютте призвал Запад продолжить вооружать Украину, отложив любые мирные переговоры с Россией

Количество сторонников продолжения войны с Россией на Западе растет, как оказалось, не все европейские политики и чиновники готовы последовать за Трампом и поддержать мирные переговоры.

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