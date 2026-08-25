Пилько: после Зеленского Алиев – самый враждебный политик по отношению к РФ

В настоящее время у Москвы и Баку серьёзные проблемы. Об этом заявил российский историк и политолог, эксперт-международник, автор и ведущий видеоблога «Филипповский 13» Алексей Пилько, комментируя текущую ситуацию.
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