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Царьград

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Школьник просил говорить по-русски. Учительница ударила: Международный скандал - Узбекистан отмахивается от России

Утверждения о том, что в странах бывшего СССР учат ненавидеть русских, подтвердились. Преподаватель русского языка в ташкентской школе жестоко обошлась со школьником, который попросил вести урок на привычном многим языке.

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