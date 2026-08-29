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Китай накопил нефть для противостояния возможной блокаде — WSJ

Китай накопил нефть для противостояния возможной блокаде — WSJ

Китай благодаря накопленным резервам смог резко сократить импорт нефти после начала войны США с Ираном и уменьшить уязвимость перед блокадой морских путей, 29 августа пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

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