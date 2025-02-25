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Царьград

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Осталось всего полгода: Экс-министр Кулеба раскрыл, с чем столкнётся Украина осенью

Осталось всего полгода: Экс-министр Кулеба раскрыл, с чем столкнётся Украина осенью

Кулеба уверен, что ВСУ ощутят нехватку оружия на передовой. Причём произойдёт это уже через шесть месяцевБывший глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью Politico публично пожурил США.

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