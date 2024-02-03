Остерегайтесь доверчивости: гороскоп от Тамары Глобы на 4 февраля 2024 года Даниил Архаров4 февраля открывает перед некоторыми знаками зодиака новые возможности, однако астролог Тамара Глоба предостерегает от неожиданных встреч, которые могут обернуться неприятным сюрпризом.