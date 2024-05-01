МО РФ: подразделения группировки "Запад" улучшили положение по переднему краю

Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение14-й, 63-й механизированных, 57-й мотопехотной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии