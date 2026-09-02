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Царьград

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Российские силы сорвали попытки комбинированных атак ВСУ

Российские силы сорвали попытки комбинированных атак ВСУ

Российские силовые структуры сообщили, что Вооружённые силы Украины стараются применить комбинированную тактику: сначала запускают бюджетные дроны-приманки, затем более дорогие с мощными боеголовками, но успеха эта методика не приносит.

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