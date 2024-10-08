Так кто автор идеи наступления на Курскую область? Враги и предатели России

Стали известны некоторые документы, проливающие свет на то, кто и как готовил решение Зеленского о наступлении на Курскую область.
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