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Яркая осень в Гоньбинке: чем живет самобытный микрорайон Барнаула. Фоторепортаж

Яркая осень в Гоньбинке: чем живет самобытный микрорайон Барнаула. Фоторепортаж

Реализация проекта комплексного развития территории (КРТ) Потока продолжается. В будущем пилотный для Барнаула проект может открыть широкие возможности для других микрорайонов, претендующих на реновацию.

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