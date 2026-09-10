Никита Салтыков перешёл в «Крылья Советов» из «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Никита Салтыков продлил контракт с клубом до 2029 года, после чего перешёл в аренду в самарские «Крылья Советов» до конца текущего сезона 2026/27.
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