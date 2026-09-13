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Более 90 тысяч человек приняли участие в крестном ходе в Петербурге

Более 90 тысяч человек приняли участие в крестном ходе в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ФедералПресс. Более 90 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях в честь святого благоверного князя Александра Невского – небесного покровителя Санкт-Петербурга.

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