Комбат Странник рассказал о ликвидации арабского наемника в бою за Горналь

В ходе боев за курское село Горналь российские военные ликвидировали арабского наемника, вооруженного дорогостоящей винтовкой FN SCAR-L бельгийского производства, сообщает ТАСС со ссылкой на командира батальона 352-го мотострелкового полка с позывным Странник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии