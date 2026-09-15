«Меняем борщи на разбитые щи»: как выглядят женские драки в грязи

Mud Queens — объединение любительниц подраться в грязи и крови, базирующееся в Чикаго. Девчонки мутузят друг друга, бросают с прогиба и выдирают клочками волосы под бодрый панк-рок, и все это затем, чтобы выплеснуть агрессию и порадовать беснующиеся толпы зрителей.