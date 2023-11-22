Нападающий Месси ответил на обвинения в трусости сборной Аргентины

Аргентинские футболисты Лионель Месси и Родриго де Пауль поругались с игроком сборной Бразилии Родриго из-за того, что Месси в роли капитана увел свою команду в подтрибунное помещение, когда на стадионе перед очным матчем команд в рамках отборочного этапа чемпионата мира - 2026 начались потасовки.