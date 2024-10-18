В Португалии курс по расизму наняли вести только белых преподавателей

Предложенный юридическим факультетом Нового университета Лиссабона курс «введение в расизм и ксенофобию для аспирантов» попал в центр скандала, так как выяснилось, что вести его наняли только белых преподавателей.
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