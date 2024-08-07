На Украине подтвердили смерть от нового штамма COVID-19 FLiRT

Единичный смертельный случай от нового штамма коронавируса FLiRT зарегистрирован в Ивано-Франковской области Украины, заявил директор областного центра министерства охраны здоровья Украины (МОЗ) Руслан Савчук 7 августа в эфире украинского телеканала «Общественное».
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