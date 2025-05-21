От Иосифа Уншлихта до современности: День военного переводчика

Хотя празднование этой даты приурочено ко дню, когда 21 мая 1929 года заместитель народного комиссара по военным и морским делам и председателя РВС СССР Иосиф Уншлихт подписал приказ «Об установлении звания для начсостава РККА "Военный переводчик"», потребность в людях, знающих иностранные языки, среди военных существует испокон.