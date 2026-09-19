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ФедералПресс

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Явка на выборах в Удмуртии превысила 30 %

Явка на выборах в Удмуртии превысила 30 %

ИЖЕВСК, 19 сентября, ФедералПресс. Явка избирателей в Удмуртской Республике по состоянию на 15:00 19 сентября достигла 30,77%.

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