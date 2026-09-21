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Царьград

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Телеканал Al Masirah: Саудовская Аравия обстреляла Йемен 130 ракетами

Телеканал Al Masirah: Саудовская Аравия обстреляла Йемен 130 ракетами

Саудовская Аравия выпустила более 130 ракет по северной йеменской провинции Саада за последние 12 часов.

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