Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Посол России рассказал о передаче Британией Украине катеров, ракет и тральщиков

Британские власти продолжают оказывать разностороннюю поддержку военно-морским силам Украины, включая поставки катеров и ракет, чтобы «стреножить» действия Черноморского флота России, заявил посол России в Британии Андрей Келин.

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