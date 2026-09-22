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Российский маркетплейс Kia стал площадкой для продажи параллельного импорта

Российский маркетплейс Kia стал площадкой для продажи параллельного импорта

На платформе «Kia Проверено», предназначенной для перепродажи подержанных машин, дилеры начали выставлять автомобили, ввезённые в обход официальных каналов.

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