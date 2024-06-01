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G7 хочет наказать банки 20 стран за использование «российского SWIFT»

G7 хочет наказать банки 20 стран за использование «российского SWIFT»

Фото:u-f.ru Страны G7 и Евросоюз обсуждают новый пакет санкций против России. Одним из ключевых пунктов этого пакета должны стать ограничения для банков третьих стран, использующих Систему передачи финансовых сообщений (СПФС)Банка России.

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