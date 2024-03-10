В результате налета "Ланцетов" на Очаков серьезно повреждены два украинских десантных катера.https://colonelcassad.
Налет "Ланцетов" на Очаков
Комментарии
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Регина Толстоброва
отремонтируют и снова в бой.
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21 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Если они себя защитить не могут , то наверно надо передать их рыболовецкому флоту , может там больше пользы принесут . Да и ремонт делать , надо Одессу вернуть
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19 час.
Игорь Василевский
Мда.... Корабли. Нет, КОРАБЛИ!!!! Рыбу, небось, ловили... Это не наши, убитые наглоскунсом...
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11 час.
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