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Налет "Ланцетов" на Очаков

Налет "Ланцетов" на Очаков

В результате налета "Ланцетов" на Очаков серьезно повреждены два украинских десантных катера.https://colonelcassad.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
отремонтируют и снова в бой.
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21 час.
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
Если они себя защитить не могут , то наверно  надо передать их рыболовецкому флоту , может там больше пользы принесут . Да и ремонт делать , надо Одессу вернуть
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19 час.
Игорь Василевский
Мда.... Корабли. Нет, КОРАБЛИ!!!! Рыбу, небось, ловили... Это не наши, убитые наглоскунсом...
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11 час.

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