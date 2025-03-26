Что такое кольпотест и правда ли он заменит поход к гинекологу

Для женщин придумывают не только сомнительные бьюти-гаджеты, но и на первый взгляд полезные штуки. Например, кольпотест — чудо-полоски, которые помогают отличить нормальные влагалищные выделения от патологических.
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