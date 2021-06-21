Измождённые кокаином куклы

Женские страстиКрасотаИзмождённые кокаином куклы PashaPasha, она же Pasha Setrova (вангуем, что Саша Петрова). Перебралась в Нью-Йорк из России в 2011 году.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНина ТолкачеваПохоже, они не только кокаином себя измождают...Анна Эржибовапипсздец ужас и кто то покупает это за бешенные деньги.....Nikolay GerasimenkoПо ходу, с себя лепит, увековечивает, так сказать.Владимир EвтушенкоЭто не куклы, а дерьмо, нравиться они могут лишь глупцам аморальным.Комментировать
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