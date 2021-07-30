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Испанский стыд за русскую гордость: Главные скандалы Токийской Олимпиады

Испанский стыд за русскую гордость: Главные скандалы Токийской Олимпиады

  Олимпиада в Токио явила новые горизонты мерзости, которые современным Западом навязываются миру как "норма".

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Виктор Александрович Дробышев
С итоговым предложением согласен!
Сергей Кожемяко
Олимпиаду превращают в Евровидение. ..
Геннадий Б
А что вы хотите, если миром правят извращенцы.
Геннадий Б
А что вы хотите, если миром правят извращенцы.
Сергей Сарматов
за стеклом...
Валерий
Слушая высказывания педерастов происходит усиление рвотного рефлекса
Виталий Попов
Давно надо поставить вопрос на референдум нужна или нет нам такая Олимпиада. Я понимаю, что спортсменам-бизнесменам и такая Олимпиада сойдет, а народу, России это надо???
Леонид Буравлев
Согласен с автором!)))
Серж Южанин
Серж Южанин
Bata шикельгрубер
В прежние времена мы всей семьей болели за наших спортсменов, смотрели соревнования, по именам знали чемпионов в различных видах спорта. Трансляция хоккейных, футбольных матчей и соревнований по фигурному катанию была для нашей семьи событием! А теперь прежнего интереса нет и в помине, не смотрю спортивные передачи в принципе. Спорта в спорте давно нет, есть только денежный интерес воротил от спорта. Олимпиады давно превратились в подобие балагана, где все решают наперсточники, шулера и продажные чинуши. Противно. А наших спортсменов я за уважаемых людей не считаю, поскольку они есть продажые шавки.
Геннадий Скисов
А почему шикельгрубер, а не гитлер ???
Владимир Сиденко
Потому, что шикельгрубер - это не Гитлер. Гитлер - Шикльгрубер.
Владимир Сиденко
Уже не первый день, месяц и даже год мы возмущаемся навязываемыми нам западными половыми ценностями (скажу одним словом и прямо - педерастия). И что изменилось?!!! Только и того, что узаконили понятие семьи. Из всех утюгов по прежнему только и говорят о толерантности к этим извращенцам. Мало того на экономический форум этих ублюдков приглашают (Моргенштейн с "женой"). Значит это кому-то из власти нужно. Чтобы покончить с содомией нужна политическая воля без оглядки на запад иначе так и будет СМИ смаковать постельные подробности. Все эти извращенцы должны быть внесены в уголовный кодекс и говорить с ними только в рамках уголовного дела. Как то так....
bestminusa22
а можно спорт разделить -для нормальных людей и для пидоров разных мастей!!!!
Sergey Ivanov
Можно. Но ненадолго. Потому, что если пидоров не расстреливать- они снова пролезут в нормальный спорт.
хохлошумер
Сатана правит миром-Факт!
Алексей Горшков
Нужна ли нам ТАКАЯ Олимпиада? Олимпийский комитет - само собой надо разогнать и переизбрать! Стоит ли жалеть спортсменов НАС С ВАМИ не жалеющих?! Попробую объяснить. Подготовкой спортсмены занимаются,стремятся к достижению высоких результатов - молодцы! Но не ДЛЯ СЕБЯ,не ДЛЯ СВОИХ ЛИ ГОНОРАРОВ они это делают? По моему - спортсмены едут на международные спортивные игры - в первую очередь представлять СВОЮ СТРАНУ,а не торговать собой! Готовятся спортсмены ещё с детства разве за СВОИ ДЕНЬГИ ? За ГОСУДАРСТВЕННЫЕ - т.е. за наши с вами налоги! "Сами себя сделали"... Ща-аз! Тренерам своим они САМИ зарплату платили,САМИ создавали или покупали спорткомплексы,в которых тренировались? И т.д,и т.п.! Если такие - собой торгующие,а не о стране своей думающие и уедут - скатертью им дорожка - пусть за границей собой торгуют,а нам без таких дышать легче будет! Может,и пропустим пару Олимпиад - зато потом нашу страну будут представлять спортсмены,ею ДОРОЖАЩИЕ !!!
Aнатолий Райков
Пора Крокодила Данди к этому привлекать,он проверит кто есть кто.
Любовь
Раньше думала, что ребятам надо ехать на олимпиаду, ведь столько труда вложено, раз в жизни такое бывает и пр. А теперь когда вижу, что они стоят на пьедестале и нет ни флага ни гимна, слезы наворачиваются Еще раз испытывают унижение Наверное не надо было все таки ехать туда ...Надо хоть на Родине на стадионе поставить их всех на пьедестал, исполнить и спеть гимн и показать всему миру.. Даже если они и допинговали, то разница только в том ,что их поймали, а других нет ...В современном большом спорте уже без допинга никак
Vasily Golov
Просто забыли про демократию-большинство в законе.Теперь законы для меньшинства.Большинство берет под козырек закон меньшинства. В угоду можно наказать за пандемию.Пора начать раскалывать Евросоюз.Многие государства отказались исполнять законы для меньшинства.
Виктор Муравьев
Из города шагал В раздумии мудрец. И вдруг он увидал, Как радостный юнец Веселья полн и сил, Танцуя, в город шёл. И мудрый вопросил, Когда тот подошёл: – В чем радость, сын, твоя? – И юноша сказал: – В Олимпиаде я Победу одержал! Я в беге всех быстрей, В прыжке всех выше я, В метанье всех сильней Была рука моя! Мудрец проговорил: – Ты радуешься зря. Ведь тех ты победил, Кто был слабей тебя!
Дмитрий Медведев
Вот с этим "...А тусовки фриков и извращенцев пусть оставит себе Запад, как "духовно близкие" только ему...." согласен на все 100%!!!!
Natalia Нес
Да,надотпроводить в РФ альтернативную олимпиаду без извращенцев,только спорт!
Генрих
Необходимо прекратить выплачивать деньги в МОК и дело будет сделано. Выйти из этой организации и приглашать на наши внутренние соревнования только "чистых" спортсменов. Фирмы, делающие деньги на производстве спортивных изделий поддержат эту идею. Т.к. деньги не пахнут. Для них всё равно где и какие спортсмены рекламируют их товары.
Сергей Сарматов
Вообще не смотрю эту олимпиаду, просто не интересно, за кого там болеть...? за якобы российских атлетов, которые живут и тренируются за границей...и которые согласны на любые унижения ради участия...?
Владимир Балаев
Надо с ними жёстко! Пусть извращенцы устраивают себе сами отдельную "Олимпиаду", раз они третий пол - стало быть не люди, раз идут против природы не по сбою генетики, а осознанно, против естества и Бога. И наша страна не может участвовать без флага и гимна, лучше поставить их на место, или послать по известному в нашем языке адресу.....
Сергей Кузнецов
Сексуальность это что? Ебучесть?
Сергей Кузнецов
Женщины это женственность, мужчины это мужественность. А когда все сексуальны то тут пол отсутствует.
Сергей Цыбин
Бороться надо не со следствием, а с причиной!
movini
Россия не возникает, значит Россию и российский олимпийский комитет всё устраивает.
Oleg Krivenko
Вечная Славянская добросердечность. Практичные американцы содержат военные базы в Германии и Японии за счёт побеждённых! Обеспечьте высококвалифицированную юридическую поддержку спортсменов в Европе, а главное в США - и прекратятся любые визги и даже намеки! Норвеги последние лет 10 - одни инвалиды - и не одна собака не смеет гавкнуть о том, что они на допинге получают 1е места!??
Алексей Сафронов
Скорее всего вместо полов, скоро в спорте будут выступать роботы!
Владимир Казаков
Надо начать работать ФСБ и МИДу. Компромат можно накопать на кого угодно, тем более на члена руководства ВАДА
Валерий Ворожищев
Возрождать российсктй спорт нужно с проведением спартакиад. Делать их открытыми для всех спортсменов мира и по нашим правилам - быстрее, выше, сильнее. Никакой толерантности и только во имя здоровья человека. А с пидерастами нужно бороться только одним способом - возвращение в УК РФ статьи ч. 1 ст. 121 мужеложество.
ВЛАД ЛАУ
России пора самой организовать, чистые от политики и остальной грязи всемирные спортивные состязания. Мы можем себе это позволить. А наши союзники из БРИКС и ШОС нас поддержат.
Виктор Ершов
Поддержат ли? Думаю нам стоит создать аналогичный комитет совместно с Китаем, Вьетнамом, Венгрией и Белорусью. Организовать международную конференцию где обсудить новые организационные правила и регламенты, тем более их создать не сложно, т.к. есть вековая консервативная философия таких игр имени Кубиртена и правила их проведения.А дальше посмотрим, но приглашать всех без искючения.
Александр Рус
Надежда Захарова
Надо подумать о создании какой-то альтернативы, относящейся к спорту, а не к политике. Вернув человечеству спорт, как соревнование сильных и талантливых.
Natalia VetscherskajaWittwer
Долго можно рассуждать, но пора бы прератить рассуждать, а подумать как правильно завершить этот мазахизм с такими Олимпиадами и Евровидениями, а основать новую платформу нормальных и здравомыслящих Людей, куда присовединятся те, кто считает , что Мир должен стоять на основах основ , что заложено изначально Богомом, Аллахом, Будой. Россия делает огромные взносы в участии в этих "спектаклях" и уже второй год унижена, а европейко-американские астамити, аллергики со справками побеждают и получают золото под гимн своей страны. Ну разве это не мазахизм для России?! Нужна альтернатива. Тех денег , которые платит Россия для этих институтов "шиворот-навыворот", хватит для основания или возращение в истинный, неполитизированыый Спорт. Ничего личного и лишнего...
Алла Дубинина
Раньше спорт был заменой открытому кровавому противостоянию, с целью понять кто сильнее и имеет право на все. Теперь все настолько пропиталось псевдо чемпионами ,непонятно какого поля, что пора заводить новый МОК без США , пока они не откажутся от своих часто больных и сидящих всю жизнь на лекарствах...
Sergey Pnz
Вообще не понимаю это развлечение - спорт. Ну хочет человек бегать или плавать или лицо бить другому, ну поусть этим и заним
Sergey Pnz
занимается. В свободное от работы время. Ну соберутся раз в четыре года самые-самые - выяснить кто из них самый-самый (кстати, никогда не понимал серебряных и тем более бронзовых медалей, а чего нет оловянных, деревянных, стеклянных и т.п.). Но создавать из этого какие то МОКи, НОКи, целые Министерства спорта - идиотизм какой то.

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