Спрогнозированы первые решения Трампа после победы на выборах президента США

Предвыборная гонка в США за пост главы государства вступила в решающую фазу. Волеизъявление граждан должно состояться через 11,5 месяцев, поэтому многие эксперты, политики и СМИ начинают делать свои предсказания, запугивая или радуя кого-то.
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