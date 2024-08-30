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Боррель: никто в ЕС не хочет воевать с РФ, но Украине нужна поддержка

Боррель: никто в ЕС не хочет воевать с РФ, но Украине нужна поддержка

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что никто не хочет находиться в состоянии войны с Россией, тем не менее он призвал страны Евросоюза разрешить удары европейским оружием по российской территории.

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