Боррель: никто в ЕС не хочет воевать с РФ, но Украине нужна поддержка

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что никто не хочет находиться в состоянии войны с Россией, тем не менее он призвал страны Евросоюза разрешить удары европейским оружием по российской территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии