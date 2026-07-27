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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Музетти провел и выиграл первый матч с начала мая

Лоренцо Музетти победил Маттео Арнальди в первом круге в Вашингтоне – 6:0, 3:1, отказ. Итальянец провел первый матч с «Мастерса» в Риме.

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