Воткинское ретро: первая в Прикамье заводская техническая библиотека

Воткинск. Удмуртия. В 1823 году известный русский инженер, один из основателей порошковой металлургии Пётр Соболевский, работавший в то время управляющим Воткинским заводом, организовал на предприятии библиотеку.
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