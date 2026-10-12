В Щёлкове москвич похитил у пенсионера 6 млн рублей

Полиция задержала в Щёлкове 29-летнего ранее судимого москвича, подозреваемого в роли курьера у телефонных мошенников, которые убедили 61-летнего местного жителя передать 6 млн рублей якобы для декларирования.
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