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Царьград

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В Щёлкове москвич похитил у пенсионера 6 млн рублей

В Щёлкове москвич похитил у пенсионера 6 млн рублей

Полиция задержала в Щёлкове 29-летнего ранее судимого москвича, подозреваемого в роли курьера у телефонных мошенников, которые убедили 61-летнего местного жителя передать 6 млн рублей якобы для декларирования.

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