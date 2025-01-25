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Польша предлагает ЕС направить 1,5 млрд евро на оборону вместо пандемийных нужд

Польша предлагает ЕС направить 1,5 млрд евро на оборону вместо пандемийных нужд

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш призвал Европейский союз переориентировать неизрасходованные средства после COVID-19 на оборонные расходы.

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