Всегда отваривала свеклу лишь для салатов, но этот рецепт перевернул мою жизнь!

До недавних пор свеклу я использовала лишь для приготовления салатов, ну и борща, конечно. Но вот попался на глаза рецепт, который расширил мои кулинарные горизонты! Кекс с орехами, пряностями и свеклой настолько же вкусен, насколько красив.