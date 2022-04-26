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Всегда отваривала свеклу лишь для салатов, но этот рецепт перевернул мою жизнь!

Всегда отваривала свеклу лишь для салатов, но этот рецепт перевернул мою жизнь!

До недавних пор свеклу я использовала лишь для приготовления салатов, ну и борща, конечно. Но вот попался на глаза рецепт, который расширил мои кулинарные горизонты! Кекс с орехами, пряностями и свеклой настолько же вкусен, насколько красив.

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