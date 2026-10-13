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Газета.ру

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Reuters: правительство Германии решило создать резерв газа за счет потребителей

Reuters: правительство Германии решило создать резерв газа за счет потребителей

Жителям Германии придется оплатить создание стратегического резерва газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на подготовленный министерством экономики и энергетики законопроект, предусматривающий введение нового сбора с потребителей.

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