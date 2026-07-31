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Карседо: «Конечно, я рассчитываю на Ливая Гарсию. Мне нравится, как он работает и выкладывается на тренировках»

Карседо: «Конечно, я рассчитываю на Ливая Гарсию. Мне нравится, как он работает и выкладывается на тренировках»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карседо объяснил, почему нападающий команды Ливай Гарсия пока не получает игровую практику.

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