Путин написал в своей статье, какое взаимодействие нужно развивать с КНДР

Гуманитарное взаимодействие с увеличением количества взаимных туристических поездок и культурных обменов планируется развивать между Россией и КНДР, заявил президент России Владимир Путин 17 июня, сообщает газета «Нодон синмун».
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