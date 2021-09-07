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О самом обидном прогибе Путина

О самом обидном прогибе Путина

А «держава» ли #Россия?Именно путинская Россия?И если ответ на этот вопрос – положительный, то почему же так часто, почти ежедневно, сами собой поднимаются в памяти горькие слова бывшего таможенника Павла Верещагина из «Белого солнца пустыни».

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Катерина
Не поняла... А что аФтор сказать-то хотел? То, что НАС, русских, никто не любит, мы знаем давно... Появились новые русофобы... Но историю помнить надо... https://www.youtube.com/watch?v=0y6xUxaqNa4
Евгений Иванов
Писатель дятел. Какие то прогибы ищет. Умным себя считает. Дебил бл...
Sobering
У автора то прогиб Путинский сквозит, то отношение его к соседям как к сателлитам... А суть в том, что бывшие союзные республики как не имели своей государственности, так не имеют и сейчас. И НЕ БУДУТ ИМЕТЬ в силу законов глобальной политики. Если раньше компетенции по собственному управлению эти народы получали от Российской империи и СССР, то после развала все республики и Россия получали компетенции собственного управления от США. Но время идёт. Россия при Путине вновь вернула государственность, а молодые страны, так свою государственность и не приобрели. Если США не имеют до сих пор собственной государственности (что Трамп пытался исправить), то куда там бывшим республикам? Но поскольку в этих республиках правят в общем-то глупые люди, то они стоят на распутье - чьи компетенции использовать, российские или американские. США валятся, вернее их валят и очень умело. Руководители недогосударств этого никак не могут понять. Они в силу своей некомпетентности не видят этого. Они не видят , что Россию выталкивают наверх вместе с Китаем и Ираном, что Турцию готовят в качестве нового федерального округа России, там и за Японией дело недалеко из за противоречий экономических. А пока что у молодых недогосударств свербит где только можно и по неграмотности ищут свою глобальную независимость. Все проектно конструкторские государства так или иначе зависят от глобальных структур. как и США. А Россию Путин практически вывел из под глобальной зависимости.
Gennadiy Kozyrev
Современная Россия - анти пример для других государств. Поэтому от неё все и шарахаются, как черт от ладана. И своё население, кто может, бегут из страны, потому что в ней не созданы условия для легального бизнеса и развития. Надо менять этот олигархический режим власти на народный. 19 сентября - все на выборы!

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