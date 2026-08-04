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301 подписчик

Рай существует только на небесах. И то не для всех

Рай существует только на небесах. И то не для всех

Я с девочкой согласен, "Нужно понимать, что сейчас везде @опа. И нужно выбрать ту @опу, которая подходит лично вам"… Мне реально нравятся подобные видео сравнения, от людей имеющие реальный опыт жизни в разных странах.

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