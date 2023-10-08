Bloomberg: нападение на ослабленный Израиль ставит под угрозу региональную геополитику

Внезапное нападение палестинской группировки Хамас на Израиль с нескольких фронтов, вероятно, приведет к массированному военному возмездию в секторе Газа и, возможно, к более широкому конфликту с последствиями за пределами Ближнего Востока.
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